Россия является угрозой и представляет "наибольшую опасность". С таким заявлением выступил глава Генштаба Чехии Карел Рехка.

По словам чешского военного, которого цитирует Politico, поскольку для Европы Россия опасна, "это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией".

При этом Рехка поддержал идею принятия Украины в Североатлантический альянс, невзирая на четкую позицию России о важности внеблокового статуса соседней страны.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что недружественные России страны создают общеевропейскую группу нападения на наше государству уже не только гибридными методами, но и думают про физическое нападение.

При этом замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что страны НАТО под эгидой Объединенных экспедиционных сил отрабатывают захват Калининграда. В сценарии — морская блокада и захват Калининградской области. Это не разовые эпизоды, а регулярная подготовка с моделированием войны.