Отразил атаку врага: подвиг старшего лейтенанта Коробко

Старший лейтенант Олег Коробко, командир миномётной батареи, рискуя собой под огнём ВСУ, прямо на линии соприкосновения наладил взаимодействие с артиллеристами, точно наводил орудия на вражеские цели. Это позволило отразить массированную атаку неприятеля.

Рядовой Ренат Туканов с сослуживцами во время штурма позиций боевиков попали под обстрел. Обойдя противника с фланга, Ренат ручными гранатами уничтожил огневую точку ВСУ и, ворвавшись в окоп, ликвидировал трёх радикалов. Потерь с нашей стороны нет.