Российские военные в зоне СВО развивают наступление на ключевых участках фронта. После взятия Верхней Терсы наши бойцы выдавили неонацистов из соседнего села Горькое на юге Запорожской области.

Уверенное продвижение и в ДНР, на стратегически важном участке - подступах к славянско-краматорской агломерации. Это - самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе. Здесь российские войска преодолели физический и одновременно психологический рубеж. Сегодня первые штурмовые подразделения группировки "Центр" подошли вплотную к агломерации и начали закрепляться.

Из гранатомёта до Краматорска пока не достать. Но бронетехнику, которую националисты выкатывают на огневые позиции, можно уничтожить без особого труда. Накануне противник бросил в контратаку колонну из трёх БМП, но их быстро подбили.

В Запорожской области ВСУ за неделю сдали сразу пять населённых пунктов. Потери только в живой силе - почти 8 тысяч человек.