Небензя: Обстрел колледжа в Старобельске - преднамеренный удар по гражданскому объекту

Постпред России Василий Небензя заявил на запрошенном Москвой экстренном заседании Совбеза ООН , что обстрел ВСУ колледжа в Старобельске - преднамеренный удар по гражданскому объекту, он не мог быть случайным, передает ТАСС.

Как отметил дипломат, рядом с колледжем нет никаких военных объектов.

Атака ВСУ по колледжу в Старобельске, по спящим детям - очередное свидетельство трусливой античеловеческой сущности киевских властей, добавил Небензя.

По словам дипломата, Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением. Без начала СВО на Украине трагедии, подобные произошедшей в Старобельске, происходили бы каждый день, подчеркнул постпред.

Удар ВСУ по колледжу в ЛНР подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева, заключил Небензя, призвав международное сообщество осудить теракт, так как молчание будет "равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов".

Теракт произошел в ночь на 22 мая. ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и зданию общежития колледжа в Старобельске, ЛНР. Согласно последней информации, погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.

Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев" назвал произошедшее террористическим актом и уточнил, что поручил Минобороны подготовить варианты ответа на эту атаку.

Затем президент принял участие в совещании Совбеза России, где также обсуждалась эта тема.