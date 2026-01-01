Данила Козловский в браке с Акиньшиной превратился из красавчика в изможденного мужчину: оброс, щеки впали

В апреле 2026 года появились слухи о тайной свадьбе 39-летней Оксаны Акиньшиной и 40-летнего Данилы Козловского. Роман знаменитостей длится уже больше пяти лет, а на днях пара объявила о рождении ребенка.

Мальчика назвали Лео. Для Козловского он стал вторым ребенком. От модели Ольги Зуевой у актера есть дочь Ода Валентина, которая с рождения живет с мамой в США. А для Оксаны Акиньшиной Лео стал четвертым ребенком.

Теперь на смену съемочным графикам и репетициям в семью артистов пришли бессонные ночи. Видимо, малыш Лео не дает покоя ни папе, ни маме. Данила сейчас буквально тает на глазах.

Сам Козловский признался, что первый месяц отцовства дается ему нелегко. Данила поделился фотографией, представ перед публикой обросшим, со впалыми щеками. Актер заметно похудел, некогда очень красивый мужчина выглядит изможденным. Вероятно, тратит много сил и энергии на новорожденного сына.

Интересно, что Козловский не скрывает, что именно он больше времени проводит с Лео. Актер признался, что скорректировал свой рабочий график, чтобы выполнять отцовские обязанности. При этом артист подчеркнул, что появление младенца не отвлекает, а, напротив, дает дополнительную мотивацию работать лучше.