Британские военные провели на заброшенной станции лондонского метро учения по сценарию, предполагающему нападение России. Судя по результатам маневров, денег у Великобритании на войну против России не хватит.

Как отмечает Bloomberg, искусственный интеллект помог спланировать операцию по вытеснению российских войск, якобы вторгшихся на территорию НАТО через Эстонию. Попытки просчитать, удастся ли отвоевать утраченные территории всего за два часа вместо трех дней, показали: на конфликт с Россией у Объединенного Королевства не хватит денег.

Лондон слишком медленно закупает технологии и не успевает подготовить армию к 2030 году, когда, согласно оценкам НАТО, "угроза со стороны России станет максимальной".

Ранее заместитель командующего французскими Военно-воздушными силами Доминик Тардиф призвал серьезно и активно готовиться к потенциальному военному конфликту с Россией. Военный допустил, что "Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год".

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что недружественные России страны создают общеевропейскую группу нападения на наше государству уже не только гибридными методами, но и думают про физическое нападение.