ВОЗ сделала пугающее предупреждение о риске распространения лихорадки Эбола

Риск распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго вырос до очень высокого. Об этом рассказал в пятницу, 22 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Эксперты подчеркивают, что в этой африканской стране инфекция распространяется крайне быстрыми темпами. ВОЗ известно уже о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертях. Сложная внутриполитическая обстановка мешает специалистам бороться с распространением заболевания.

В то же время риски глобального распространения лихорадки Эбола расцениваются как невысокие, заверил Гебрейесус.

Особую тревогу на этом фоне вызвали сообщения о побеге шести пациентов с лихорадкой Эбола из центра лечения в ДР Конго. Произошло это после того, как здание подожгли родные больного, умершего от этой же инфекции, сообщает Actualité.

Ранее выяснилось, что находящиеся в Кении и Танзании около трех сотен россиян оказались в зоне риска заражения лихорадкой Эбола. Эти страны граничат к Демократической Республикой Конго и Угандой, где в настоящее время бушует вирус.

Между тем российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что рисков распространения лихорадки Эбола в России нет. Это подтверждают туроператоры: россияне практически не ездят в страны, охваченные вспышкой этого заболевания. Кроме того, от риска завоза инфекций Россию надежно защищает "Санитарный щит".