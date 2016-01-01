Нюша показала подросших дочь и сына, которых забрала у живущего в Дубае бывшего мужа

Нюша рассталась с отцом своих детей Игорем Сивовым в 2024 году. Тогда певица узнала, что муж изменил ей, когда она была беременной. Сын и дочь артистки после развода остались жить с отцом в Дубае.

Сейчас наследнице Нюши, которую назвали Серафима-Симба восемь лет, а второму ребенку певицы — Саффрону — пять лет. В марте исполнительница хита "Выбирать чудо" забрала детей у бывшего мужа и перевезла их в Москву.

Несмотря на воссоединение, Нюша почти не показывает наследников в соцсети, но внезапно она сделала исключение. Певица вместе с Саффроном побывала на соревнованиях Симбы. Девочка занимается гимнастикой.

Артистка опубликовала трогательное видео с сыном. Мальчик сидел на коленях у мамы и улыбался, глядя в объектив камеры. "Будем хлопать громко!" — сказала Нюша. А после этого певица выставила снимок дочери. Симба была одета в блестящий голубой наряд гимнасток. Девочка выполняла различные упражнения под ритмичную музыку, делала сальто и перевороты. Наследница Нюши завоевала первое место.

Напомни, что о романе певицы и бизнесмена стало известно в 2016 году. Спустя год Сивов сделал певице предложение. Свадьба прошла в приватном режиме. Вскоре у супругов родился первенец. Интересно, что для родов Нюша выбрала одну из клиник Майами.

В 2021 году артистка стала матерью во второй раз. Позже она призналась, что не планировала второго ребенка.