Минералку из Армении запретили ввозить в Россию вслед за цветами

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук" производства армянского ЗАО "Джермук Групп".

Как подчеркивает ведомство в своем MAX-канале, речь идет о временной мере, которая продиктована несоответствием указанной воды требованиям по маркировке и ряду показателей.

В частности, концентрация гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов в воде указанной марки превышает нормы технического регламента, поэтому "Джермук" не может продаваться на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ограничения в отношении воды "Джермук" последовали за запретом ввоза в Россию цветов из Армении. Российские санитарные власти объяснили это выявлением карантинных для Евразийского экономического союза объектов. При этом россиян заверили, что дефицита цветов на внутреннем рынке из-за этого можно не бояться: на Армению приходится всего лишь порядка 5% всего импорта цветочной продукции.

Эксперты цветочной отрасли, которых цитирует ТАСС, отмечали, что российским производителям и потребителям это пойдет только на пользу, тем более что отечественный рынок срезанных цветов в части производства с каждым годом наращивает показатели.