Собянин: Школу на 1,7 тыс. мест построят в Таганском районе

В Таганском районе построят школу для 1700 учеников, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил глава города, это будет многофункциональное, гибкое, наполненное светом пространство, которое возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.

Запланированы три корпуса, соединены они будут переходами. Фасады предстанут в витражном остеклении и с декоративными элементами в форме книг. В первом блоке расположится начальная школа, во втором - средняя, в третьем - старшая.

