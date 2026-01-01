Погода в последнюю неделю весны заставит москвичей вспомнить про зонты и ветровки

Последняя пятидневка мая в Москве и Подмосковье прогнозируется с дождями и существенным понижением температуры воздуха. Об этом предупредила в пятницу, 22 мая, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как написала эксперт в своем MAX-канале, высотный циклон, ныряющий с Белого моря на Верхнюю Волгу, существенно изменит погодные условия в столичном регионе. Так, в середине последней весенней недели минимальная температура воздуха в Москве может составить около семи градусов, а днем — не выше 15 градусов. Метеоролог предупредила, что "нам придется вспомнить и о зонтах, и о ветровках".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что "говорить о том, что лето будет однородно теплым — такого говорить нельзя по определению". Обещать и чрезвычайно жаркое лето специалист не стал, хотя "один из месяцев — я не буду уточнять, какой — совершенно определенно будет".

Между тем мир оказался на пороге одного из самых сильных явлений Эль-Ниньо за столетие. С высокой долей вероятности в 2026 году оно превратится в супер-Эль-Ниньо, что сулит России затяжные периоды аномальной жары и засухи из-за формирования блокирующих антициклонов.