Мороз отправляет 15-летнюю дочку к Богомолову: "Если ее что-то не устраивает, может пожить у тебя"

Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись семь лет назад. Расставание пары прошло без скандалов, актриса и режиссер поддерживают общение и вместе воспитывают дочь. Правда, в последнее время 15-летняя Анна подкидывает родителям все больше проблем.

Девочка переживает переходный возраст, поэтому демонстрирует характер. Но Дарья с наследницей не церемонится. В интервью Наталье Подольской Мороз рассказала, что быстро решает все семейные споры, отравляя Аню к папе.

"Я иногда, поскольку она все-таки живет со мной, в моменты острых, так скажем, терок, могу ей сказать: „Слушай, если тебе прямо радикально не нравится, как я себя веду, тебя что-то не устраивает, пожалуйста, ты можешь пожить у папы и разобраться в своих чувствах. Папа тебя всегда примет. У тебя есть, куда поехать и немножко остудить пыл“", — поделилась актриса.

При этом Дарья отметила, что дочь ни разу еще не согласилась на такое предложение. Звезда сериала "Содержанки" подчеркнула, что ни в коем случае не манипулирует, она действительно дает Ане выбор, и если девочка захочет, то ее без скандалов отпустят к папе.

"Я даю ей выбор. Обсуждала ли это с Костей? Нет никаких проблем. Он всегда открыт и с удовольствием забирает ее на какое-то время, если она хочет. Они проводят много времени вместе, она живет в его доме и все такое прочее", — пояснила Дарья.

Богомолов знает о непростом периоде в жизни дочери. Мороз сама рассказала бывшему мужу, что предлагает дочери жить с ним. "Я ему говорила несколько раз: "Костян, вот у нас была такая с ней ситуация, ссора, и я ей сказала: „Если ее что-то не устраивает, она может пожить у тебя“". Он обычно после наших терок ей звонит, они разговаривают", — поделилась актриса.

Режиссер всегда пытается успокоить Аню и Дарью, помирить их. По словам Мороз, Богомолову не нравится, когда его близкие ссорятся. "Он старается всегда этот конфликт между нами со своей стороны смягчить. Он мне помогает очень в этом смысле. Я честно считаю, что это классный подход", — откровенно рассказала звезда кино в шоу "Ваша Наташа".