Путин на совещании с Совбезом назвал удар по Старобельску терактом киевской хунты

Владимир Путин вечером 22 мая провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.

Начать совещание президент предложил с темы удара ВСУ по колледжу в ЛНР.

Как отметил глава государства, удар по Старобельску - это террористическая атака киевской хунты.

Теракт произошел в ночь на 22 мая. ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и зданию общежития колледжа в Старобельске, ЛНР. Согласно последней информации, погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.

В ходе встречи с выпускниками программы "Время героев" Путин заявил, что дал поручение Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску.