Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за период с 14.00 до 20.00 мск пятницы, 22 мая, перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны Вооруженных сил Украины были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Республикой Крым.

Тем временем Россия готовит ответ на кровавый теракт, который украинские националисты совершили в ЛНР. ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и зданию общежития колледжа в Старобельске, погибли не менее шести человек. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что после такого чудовищного преступления невозможно ограничиваться только заявлениями.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что жертвами атак украинских националистов регулярно становятся мирные жители, включая детей: "Слово "пострадали" вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит. Оторванные руки и ноги, слепота, глухота. Про психологические травмы, я, наверно, даже говорить не должна".