Названа причина неожиданной отставки главы Нацразведки США

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку. Как написала Габбард в пятницу, 22 мая, в соцсетях, она сделала это "с большим смирением и искренней благодарностью".

Телеканал Fox News сообщает со ссылкой на заявление Тулси Габбард, что решение об уходе с высокого поста она приняла по семейным обстоятельствам: у ее мужа Авраама недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что принимает отставку главы Нацразведки и заверил, что Тулси Габбард отлично справлялась со своими обязанностями.

С 30 июня, когда Габбард официально сложит полномочия, исполнять обязанности руководителя американской Национальной разведки будет заместитель главы ведомства Аарон Лукас.

Между тем информированный источник, на который ссылается агентство Reuters, утверждает, что Габбард уходит отнюдь не по собственному желанию — написать заявление об отставке ее якобы вынудил Белый дом.

В феврале стало известно, что сотрудник Национальной разведки США подал на Тулси Габбард жалобу. Ее содержание остается неизвестным. Источники уверяли, что обнародование документа способно причинить серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.

За этим последовала отставка главы Национального антитеррористического центра Джозефа Кента — он отмечалл в письме к Трампу, что не может с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Кента называли человеком, весьма близким к Тулси Габбард, которая с начала войны в Иране держалась в тени и избегала публичных заявлений.