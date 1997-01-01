Повторял за Дианой и все испортил: вот о чем жалеет умирающий от рака Карл III

Королевскую семью не перестают сотрясать скандалы. Брат монарха попался на махинациях, а его сыновья разругались в пух и прах и не желают знать друг друга. При этом сам Карл III борется с раком и надеется, что успеет помирить сыновей до своей смерти.

На отношения Уильяма и Гарри сильно повлиял ранний уход матери. Принцесса Диана трагически погибла в Париже в 1997 году во время попытки уйти на автомобиле от преследующих ее многочисленных папарацци. По официальной версии, нетрезвый водитель за рулем машины Дианы стал виновником автокатастрофы.

Принц Чарльз стал отцом-одиночкой с двумя мальчиками-подростками. Он не захотел еще сильнее усложнять сыновьям жизнь, поэтому продолжил воспитывать их точно так же, как это делала Леди Ди. Однако королевский эксперт и биограф Ингрид Сьюард считает это фатальной ошибкой Карла III. Сейчас король и сам горько жалеет, что повторял за бывшей женой.

"Он продолжил вольный стиль Дианы в воспитании своих детей. Принцесса позволяла мальчикам делать более или менее то, что они хотели, такая модель была тогда очень модной. Детям разрешали просто заниматься своими делами. Карл III сожалеет, что не был строже, так как это могло бы научить их не преступать границы", — поделился эксперт.

Напомним, что принц Гарри уже несколько лет живет в Америке, переругавшись с семьей из-за Меган Маркл. Принца Уильям грозится отобрать у брата все титулы, как только взойдет на престол. Старшего сына короля задело, что брат в своих мемуарах очень некрасиво высказался о Кейт Миддлтон. Карл III же находит поддержку и утешение только в своей дорогой супруге Камилле, которая вопреки судьбе стала королевой и сейчас восхищает англичан, которые еще пару десятков лет назад ее ненавидели.