В ООН осудили атаку ВСУ на Старобельск

В Организации Объединенных Наций осуждают атаку Вооруженных сил Украины на общежитие в городе Старобельск, в результате которой погибли люди. С таким заявлением выступил в пятницу, 22 мая, представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжарррик.

Как подчеркнул Дюжаррик, подобные нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены.

ООН осуждает любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, а также призывает воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и без того опасной ситуации, цитирует заявление представителя генсека "Интерфакс".

Российские власти тем временем предупредили: виновникам преступлений против мирного населения и их пособникам пощады и снисхождения не будет. МИД России подчеркнул, что все причастные к удару ВСУ по колледжу в Старобельске будут установлены и понесут суровое наказание.

Глава государства Владимир Путин указал на особую циничность действий украинских националистов. 16 беспилотников ВСУ тремя волнами атаковали одно и то же место, причем никаких военных объектов рядом с колледжем не было.