Небензя назвал глумлением выступления европейских постпредов: итоги заседания Совбеза ООН

Постпред РФ при ООН назвал выступления европейских членов совета откровенным глумлением над детскими жертвами. Об этом он сказал в конце запрошенного Россией заседания Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску.

"Мы сказали в своем выступлении, что для вас есть жертвы, достойные сострадания, и те, которые этого не заслуживают. Слушать вас, я имею в виду присутствующих и отсутствующих членов Евросоюза, — это оскорбление чувств всех пострадавших, независимо с чьей стороны", — добавил дипломат.

Такое заявление Небензя сделал после слов постпреда Латвии о том, что удары ВСУ — якобы "фейк Кремля и провокация". Российский постпред отметил и тот факт, что европейцы во время своих выступлений даже не упомянули о погибших в Старобельске детях.

Обеспокоенность сегодняшним событием в ЛНР выразили в КНР. Представитель китайской стороны Фу Цун заявил, что Пекин осуждает любые удары по мирным жителям.

В постпредстве США же призвали к дипломатии по конфликту на Украине. Спикер Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон всё так же привержен к роли посредника в переговорном процессе Москвы и Киева.

В ходе своего выступления Небензя подчеркнул, что молчание о трагедии будет "равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов", и призвал международное сообщество осудить теракт в Старобельске.

В ночь на 22 мая ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и зданию общежития колледжа в Старобельске, ЛНР. По последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.