США готовятся возобновить удары по Ирану

США планируют возобновить удары по Ирану и уже активно готовятся к волне атак. Об этом сообщили телеканалу CBS источники.



Из-за подготовки к новым ударам американским военным и разведчикам пришлось отменить все свои планы на выходные, отмечается в публикации.



К работе вместо отдыха готовится и американский лидер Дональд Трамп. Издание пишет, что он вернулся в Белый дом, хотя планировал на выходных играть в гольф в Нью-Джерси.



Вечером в пятницу те же самые данные о возможном нарушении временного прекращения огня приводил портал Axios. В его материале говорилось, что Трамп серьезно настроен на новые атаки по исламскому государству.