У ракеты Илона Маска в полёте оторвался двигатель

Американская компания Space X провела 12-й тестовый полёт сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship с прототипом одноимённого космического корабля. Пуск неоднократно переносили из-за технических проблем.

На этот раз итоги испытаний признаны успешными, несмотря на ряд возникших неполадок. При выходе в космос Starship потерял один из двигателей, после приводнения корабль взорвался, а обломки ускорителя упали в так называемой опасной зоне океана.

Starship является самой большой по размерам, массе, мощности и грузоподъёмности ракетой, а пилотируемый корабль планируют использовать для полётов на Луну и Марс.