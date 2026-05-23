В России предложили выплачивать пособия на ребёнка бабушкам и дедушкам

В России предложили выплачивать пособие по уходу за ребёнком бабушкам и дедушкам. Такую идею озвучил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

"Считаю, что в случае, если мама или папа не уходят в декретный отпуск по уходу за ребёнком, то необходимо предусмотреть выплаты бабушкам или дедушкам в размере средней заработной платы по региону", - сказал Гриб.

По его мнению, выплаты бабушкам и дедушкам от государства помогут повысить уровень социальной поддержки семей с детьми, а также улучшат взаимодействие между представителями разных поколений.