Выросло число жертв атаки ВСУ на колледж в ЛНР

До десяти выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ведомство увеличило группировку для разбора завалов обрушившегося здания. Дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений МЧС.

Ночью 22 мая ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. В первые часы после трагедии сообщалось о шести погибших и 39 пострадавших. В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера после трагедии в Старобельске.

Владимир Путин заявил, что дал поручение Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ. Как отметил президент, ограничиться заявлениями нельзя.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, заявило, что все причастные к удару будут установлены и понесут суровое наказание.