Завербованной Киевом женщине предложили взорвать себя в людном месте

Завербованная Киевом женщина могла устроить теракт в Белгородской области. Ей позвонили мошенники и убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников.

Женщине сказали взять из тайника взрывное устройство, прийти с ним в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к её гибели и значительным жертвам вокруг.

Завербованная женщина сама пришла к силовикам и рассказала о случившимся с ней. В результате своевременно принятых сотрудниками ФСБ России мер готовившееся преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено.

В ведомстве напомнили, что использование так называемых живых бомб активно применяется украинскими спецслужбами.