Мошенники взялись за дачников в начале сезона

Мошенники освоили новую схему обмана дачников. Члену СНТ звонит якобы председатель товарищества и требует перевести деньги на неотложные нужды.

Как рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин, аферисты научились взламывать чужие аккаунты, в том числе членов правления СНТ.

После этого гражданам рассылают уведомления о срочном сборе средств на ремонт дорог, уборку территории или вывоз мусора. Обычно такие сообщения не вызывают подозрений.

Главный тревожный признак - просьба перевести деньги не на расчётный счёт СНТ, а на карту физического лица, предупредил Шейкин.