В Ханты-Мансийске полицейские спасли семью из горящего дома

Сотрудники ДПС из Ханты-Мансийска Алексей Земеров и Заур Рамазанов во время ночного дежурства спасли семью из горящего дома. Несмотря на смертельный риск, мужчины свой поступок подвигом не считают.

Жилой дом загорелся ночью, когда люди спали. Сообщение о пожаре услышали патрулировавшие город инспекторы ДПС, и первыми, ещё до приезда пожарных, прибыли на место. Узнав, что внутри люди, сразу бросились на помощь. Горела крыша, а четыре квартиры уже были полны дыма.

Лейтенант Алексей Земеров на руках вынес 10-летнюю девочку, посадил в патрульную машину и успокоил напуганного ребёнка. А в это время напарник Заур Рамазанов вывел остальных, помог им одеться и собрать документы.

Молодые лейтенанты полицииу спели эвакуировать всех жителей ещё до приезда пожарных. Благодаря чётким и слаженным действиям инспекторов ДПС, никто не пострадал. За считанные минуты спасли четыре жизни.

Заур Рамазанов однажды уже помог женщине с двумя детьми выбраться из горящей машины, а его напарник Алексей Земеров при этом тушил автомобиль. Ни тогда, ни сейчас героями себя не считали. Говорят - просто выполняли свою работу.