В Китае почти 100 человек погибли при взрыве газа в шахте

Поисково-спасательные работы идут на угольной шахте в Китае, где произошёл мощный взрыв газа. Трагедия произошла в провинции Шаньси на северо-востоке страны. Жертвами обрушения стали не менее 90 человек.

Не исключено, что под землёй ещё могут находиться люди. В момент аварии на руднике было 247 шахтёров, большинство из них удалось эвакуировать.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти не жалеть усилий для спасения людей и оказания помощи пострадавшим. Он лично распорядился провести тщательное расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона.