Центру перспективных разработок Московского транспорта исполнилось два года. Как рассказал мэр Сергей Собянин, там работает большая команда опытных инженеров, программистов, аналитиков данных и экспертов, которые занимаются внедрением современных технологий.

Среди ключевых проектов - начало первого в мире регулярного движения беспилотных трамваев с пассажирами. И их количество на улицах города увеличат.

В планах и запуск беспилотных перевозок в метро на Большой кольцевой линии. Кроме того, специалисты центра создают инновационные способы оплаты проезда.