Захарова пригласила западных журналистов посмотреть на разрушенное общежитие в ЛНР

В связи с заявлениями западных политиков о том, что ударов по колледжу в ЛНР не было, Россия организовывает для иностранных корреспондентов посещение места трагедии. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Ранее на заседании Совбеза ООН и в некоторых европейских столицах прозвучали заявления о том, что никакого обстрела ВСУ колледжа в Старобельске не было.

Ночью 22 мая ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. В первые часы после трагедии сообщалось о шести погибших и 39 пострадавших. В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера после трагедии в Старобельске. Сейчас известно, что погибли десять человек.

Владимир Путин заявил, что дал поручение Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ. Как отметил президент, ограничиться заявлениями нельзя.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, заявило, что все причастные к удару будут установлены и понесут суровое наказание.