Нанесён удар по военному предприятию на Украине

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по военно-промышленному предприятию, объектам энергетики и цехам сборки беспилотников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 дронов противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.