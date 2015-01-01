В столице продолжается групповой этап "Кубка адмирала Ушакова" по хоккею

В Москве продолжается региональное первенство по хоккею среди детей 2015–2016 годов рождения – "Кубок адмирала Ушакова". В отборочных играх в группе D определились победители, сообщает АГН "Москва".

У "Динамо-Солнцево-2" в копилке одна победа и одно поражение. Столичные динамовцы проиграли клубу "Майский" со счётом 0:16, но потом вырвали победу в матче со "Спартаком-Орехово" - 9:2.

"Липецк" уступил "Олимпу" 1:3 и "Атланту" 1:8. "Олимп" проиграл "Майскому" со счётом 1:6. "Атлант" одержал убедительную победу над "Спартаком-Орехово" с сухим счётом 21:0.

Очередные матчи проходят сегодня на арене "Южный лёд".