Российская армия развивает наступление по всей линии фронта в зоне СВО. В Константиновке наши бойцы расширяют фланги, стремясь взять противника в полуокружение. Практически потерян для националистов Красный Лиман. Помочь ВСУ удержать позиции не в силах ни натовская техника, ни отряды иностранных наёмников.

Тренировочный лагерь ВСУ в Винницкой области. Приседания с брёвнами - излюбленное упражнение американских морпехов. Они тут в роли инструкторов. Подопечные - новобранцы из Украины и стран Латинской Америки. Но, то ли учились плохо, то ли навыки приседать с брёвнами - бесполезные. Вот часть подготовленных радикалов попадает в засаду российских штурмовиков в районе Константиновки. Половина отделения и бронетехника - уничтожены в первые же минуты боя. Остальные разбежались по кустам.

Протащить в город подкрепление из наёмников ВСУ так и не смогли. Единственная дорога - под постоянным огнём российских батарей и малой авиации. Даже перемещаться между дворами в частном секторе - как играть в рулетку. Вот наша разведка с воздуха засекла дом, где спрятались бандеровцы. На соседней улице - их пункт управления беспилотниками. В итоге обе цели уничтожены прямыми попаданиями.

Ещё один отряд ВСУ российские артиллеристы ликвидировали в Запорожской области, в районе Орехова. По грунтовке прорываются несколько разрозненных групп. Но их обнаружили и накрыли плотным огнём. Позже при зачистке в лесу нашли убитых националистов. Примерно 15 человек. Как выяснилось, бандеровцы пробивались, к линии мощных опорных пунктов, спрятанных уже за окраинами освобожденного два дня назад поселка Верхняя Терса.

И сегодня российские танкисты вступили в бой с бронетехникой ВСУ в районе Красного Лимана. Город националисты практически потеряли. И очередная попытка контратаковать провалилась. 15 машин и бронетранспортеров были сожжены ещё на подходах.