Война или мир: Трамп готовится принять решение по Ирану

Дональд Трамп заявил, что 24 мая определится, возобновлять ли конфликт с Ираном. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью изданию Axios.

Ранее президент США сообщил, что продолжают переговоры с Тегераном, стороны с участием посредников обмениваются предложениями по мирному урегулированию.

Сутки назад телеканал CBS со ссылкой на свои источники сообщал, что США планируют возобновить удары по Ирану и уже активно готовятся к этому. Якобы американским военным и разведчикам пришлось отменить все свои планы на выходные.

На этой неделе Трамп заявил, что США получат иранское ядерное топливо, но не собираются его использовать. Ранее СМИ сообщали, что Иран согласен передать обогащённый уран России вместо США при определённых условиях.