США и Иран находятся на финальной стадии согласования мирной сделки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран в целом согласовали окончательный вариант мирной сделки по урегулированию конфликта.



"Соглашение в основном согласовано, и теперь оно должно быть окончательно утверждено Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими перечисленными странами", — сообщил он.



Глава Белого дома сказал, что провел продуктивные разговоры сразу с несколькими лидерами стран Ближнего Востока. Они обсуждали "меморандум о взаимопонимании, касающийся мира".



Теперь сторонам осталось окончательно согласовать все пункты мирного плана, добавил президент Соединенных Штатов. Он отметил, что среди условий есть и открытие Ормузского пролива.



Трамп пообещал объявить итоги переговоров с иранской стороной в ближайшее время.