Вооруженного мужчину, открывшего огонь около Белого дома, нейтрализовал

Стрельба произошла на лужайке Белого дома, нападавшего нейтрализовала секретная служба, сообщил телеканал Fox News.



Также известно об одном пострадавшем — он оказался случайным прохожим.



Ранее журналисты пула сообщили о раздавшихся 20-30 выстрелах неподалеку Белого дома. Прессу быстро повели в комнату для брифингов, написала в соцсетях журналистка ABC Селина Ванг.



Во время стрельбы внутри находился глава Белого дома Дональд Трамп, он не пострадал, передает PBS.

Upd (3:07). Подозреваемый в стрельбе скончался, сообщает CNN со ссылкой на Секретную службу.