В ЛНР объявлен траур по жертвам варварского удара ВСУ

Этой ночью завершён разбор завалов на месте террористического удара ВСУ в Старобельске. В списке жертв - 21 человек, более 40а пострадали, все они - учащиеся колледжа. Среди погибших многим нет и двадцати лет. Сегодня и завтра в Луганской Народной Республике - день траура.

Опубликованы списки погибших. Те, кто спал в общежитии педагогического колледжа, по которому украинская армия нанесла серию прицельных ударов. СМИ публикуют их фотографии. В республиканской клинической больнице Луганска находится семь пациентов. Четверо в реанимации, один в критическом состоянии. Троих перевели в стационар.

В момент удара внутри было более 80 студентов. Около 30 детей вывела юрисконсульт Елена Юрьева - она иногородняя и жила в этом же общежитии. Сейчас студенты массово сдают кровь, чтобы помочь пострадавшим. В Луганске очереди на станции переливания.

Волонтёры приехали в Старобельск. С собой гуманитарная помощь и инструменты, взрывной волной повыбивало стекла в соседних домах и теперь всё это нужно восстановить. А в городах страны появляются мемориалы, куда люди несут свечи, цветы и игрушки в память о погибших в Старобельске.