Рядом с Трампом снова стреляли

Очередной инцидент со стрельбой в центре Вашингтона. Сотрудники Секретной службы ликвидировали мужчину, открывшего огонь по резиденции президента США.

Это произошло на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы - возле Западного крыла Белого дома, где находится Овальный кабинет. Уже известно, что вооружённый револьвером мужчина успел сделать три выстрела в сторону здания, после чего был ранен силовиками и позже скончался в больнице.

В результате перестрелки пострадал случайный прохожий. Мотивы нападавшего неизвестны. Однако Секретная служба уже задерживала его за проникновение на особо охраняемую территорию и угрозы в адрес спецслужб.

В СМИ сообщают, что 21-летний Насир Бест имел проблемы с психикой. В пресс-службе Белого дома подтвердили: в момент инцидента Дональд Трамп находился на своём рабочем месте.