Противники Вучича устроили беспорядки в центре Белграда

В центре Белграда после беспорядков и нападений на полицию задержаны 23 человека. Столкновения начались после масштабного митинга сербской оппозиции.

Вечером наиболее радикальная часть протестующих направилась к лагерю сторонников президента Вучича возле здания парламента. В преградивших путь силовиков полетели бутылки, камни и петарды. Манифестанты поджигали мусорные баки и пытались возводить баррикады. В результате противостояния несколько стражей порядка получили травмы.

Ближе к ночи при помощи слезоточивого газа полиция оттеснила протестующих и взяла ситуацию под контроль. Глава МВД подчеркнул: подобные акции насилия и экстремизма не имеют ничего общего с цивилизованной политической борьбой.