Служебная овчарка Ямато нашла пропавшего под Петербургом 7-летнего мальчика

Служебная овчарка по кличке Ямато помогла распутать дело об исчезновении семилетнего ребенка в Ленинградской области. Это тот случай, когда камеры наблюдения и другие современные системы поиска оказались бесполезны, но сработал феноменальный нюх ищейки.

Опубликовано видео с камер наблюдения. Семилетний мальчик выходит из лифта и выбегает на детскую площадку. Сложно представить, сколько раз эти кадры в панике пересматривали родители ребенка. Мальчик должен был гулять рядом с домом в поселке Бугры Ленинградской области. Но всё пошло не по плану – ребёнок пропал.

Главный герой этой истории со счастливым финалом – служебный пес породы малинуа по кличке Ямато. Там, где нет видеокамер, на помощь приходят четвероногие помощники. Острый натренированный нюх часто гораздо точнее современных цифровых технологий.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Служебная собака взяла след от дома на улице Тихой и уверенно повела по дворовой территории жилого квартала. Пройдя несколько домов, Ямато изменил направление и у одного из жилых корпусов сигнальным поведением обозначил местонахождение мальчика".

Бельгийская овчарка Ямато - звезда среди служебных собак. Он уже возвращал детей родителям. Не так давно пёс нашёл в четырёх километрах от дома пропавшую девочку, которая также пошла самостоятельно гулять. На счету этого опытного хвостатого сыщика и пойманные преступники. Найти след - это работа, которая Ямато приносит много радости. Вот и сейчас, выполнив на отлично задание, он снова рвётся в бой.