Град, гром и молнии: непогода захватила центр и юг России

В центральных и южных регионах России хозяйничают мощные циклоны, которые принесли обильные осадки. В Белгороде выпал крупный град. Такого не припомнят даже старожилы. Улицы и дворы покрылись коркой льда, но продолжался этот "ледниковый период" недолго. Прошёл дождь, всё растаяло и начался настоящий потоп.

Не порадовала погода и жителей Нижнего Новгорода. От выпавшего града пострадали десятки автомобилей. Недалеко от столицы региона, в Володарском округе из-за разрыва проводов люди остались без света. Туда направлены аварийные бригады.

Стихия не на шутку разыгралась и в Сыктывкаре. После грозы начался тропический ливень. Улицы города на время превратились в полноводные реки, в которых тонули автомобили.