Редкая панда-альбинос попала в объектив видеоловушки

Единственная в мире дикая панда-альбинос жива здорова и прекрасно себя чувствует. Редкие кадры из национального заповедника Волун опубликовали китайские зоологи.

Большой бамбуковый мишка за последние три года несколько раз попадал в объективы видеоловушек. На записях он гуляет по заснеженному лесу, трётся о дерево и ищет еду.

Панду, не имеющую привычных чёрных пятен, впервые обнаружили в 2019 году. Это уникальный случай, когда альбинос находится в естественной среде обитания. Сейчас животному около девяти лет. И как говорят учёные, бамбуковый косолапый прекрасно ладит со своими двуцветными сородичами.