Путин пригласил лидеров стран Африки на саммит в Москву

Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня Африки главам государств и правительств стран континента. Праздник, посвящённый освобождению от колониального прошлого, отмечается ежегодно 25 мая.

Российский президент подчеркнул: африканские страны достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, играют всё более значимую роль на международной арене. Москва придаёт большое значение развитию традиционно дружественных связей с государствами чёрного континента, которые разделяют стремление к построению справедливого многополярного миропорядка.

Обсудить эти темы Владимир Путин пригласил иностранных лидеров на третьем саммите Россия - Африка, который состоится в октябре в Москве.