На юге Москвы появятся новые современные кварталы на заброшенных территориях

На юге столицы появятся новые современные кварталы на заброшенных территориях. Как рассказал сегодня на официальном сайте мэр Сергей Собянин, власти уже утвердили проекты комплексного развития.

Преобразится более девяти гектаров сразу в двух районах. Так, на Котляковской улице возведут дома в рамках масштабной программы реновации. Создадут и необходимую социальную инфраструктуру.

В итоге появится новое жильё для более чем двух тысяч человек, а также свыше 300 дополнительных рабочих мест. Ещё одна территория - на Кантемировской улице - там проведут комплексное благоустройство.