Как противостоять распространению экстремизма в современном мире обсуждают на Международном антитеррористическом форуме в Москве.

Мероприятие собрало представителей политических и общественных движений, поддерживающих Россию в её борьбе с глобальными вызовами, одним из которых является неофашизм. Организаторы подчёркивают: неслучайно именно наша страна играет в этом противостоянии особую роль.

"Мы проводим этот форум в условиях, когда против русского мира натовцы и англосаксы объявили войну на уничтожение великой цивилизации, которая имеет тысячелетнюю историю. Цивилизации, которая трижды прикрывала хваленую Европу от набегов Батыя, Наполеона и Гитлера, которая спасла человечество от коричневой чумы, которая могла охватить все континенты", - отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.