В Москве отметили День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры празднуют сегодня по всей стране. В московском храме Христа Спасителя литургию провёл патриарх Кирилл, отмечающий день своего тезоименитства. Традиционный молебен состоялся и памятника создателям нашей письменности - святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.

На Славянской площади прошла церемония возложения цветов. В ней участвовали делегации из Беларуси, Сербии, Боснии и Герцеговины и других дружественных стран. Выступающие отмечали необходимость единства славянских народов, ценность и значение общей веры и культурных основ.