Россия нанесла удар "Орешником" по целям в Киеве

В ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам на минувшей ночью нанесён массированный удар ракетами "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон" по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее украинские СМИ сообщали о массированном обстреле Киева и окрестностей минувшей ночью. В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, снят прилёт российской баллистической ракеты "Орешник".

В ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщается, что силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ, а средства ПВО России сбили семь авиабомб, шесть ракет Vampire и 320 беспилотников противника.