Колорит сельской жизни в центре Москвы: чем живёт район Сокол

Где-то здесь по преданию Лжедмитрий Второй зарыл свои сокровища во время отступления из столицы. В этом районе расположен храм Всех Святых, колокольню которого называют одной их московских Пизанских башен - она отклоняется от вертикали на пять градусов. А ещё здесь есть самая короткая улица столицы - её длина всего 48 метров, и удивительный посёлок, сохранивший прелесть сельской жизни в центре мегаполиса.

Всё это - о районе Сокол. Нонна Гришаева назначает встречу в уютном сквере, окруженном стройными рядами деревьев. Это одно из любимых мест актрисы в Москве. Когда 30 лет назад юная Нонна приехала поступать в Щукинское училище, столица ей сначала не нравилась, но в район Сокол влюбилась с первого взгляда.

Настоящий город-сад. По этой концепции 100 лет назад здесь построили первый кооперативный посёлок Сокол, который и дал название всему району. Дома - по индивидуальным проектам знаменитых архитекторов, а названия улиц - в честь русских художников. Отсюда и второе название – Посёлок художников. Здесь жили многие известные люди – Илья Рубинштейн, Ролан Быков, Павел Санаев. С самого начала в посёлке появилась библиотека, которая работает до сих пор.

Недавно здание отремонтировали – сегодня это не просто пространство для чтения, но и место встреч. Сюда приходят семьями - на концерты, выставки, мастер-классы, лекции писателей, поэтов и актёров. И, конечно, за новыми книгами.

Совсем недалеко отсюда – сохранившийся участок старого сиреневого сада Леонида Колесникова, выдающегося селекционера-самоучки. Шофёр и механик автобазы, разъезжая по стране, он отбирал цветущие ветви на разорённых дворянских усадьбах, что-то получил из российских ботанических садов.

В 20-е годы здесь было уже около ста сортов сирени, а всего селекционер вывел их более трёхсот, и даже получил за это Сталинскую премию. "Красавица Москвы", "Колхозница", "Галина Уланова"... Сегодня сирень Колесникова украшает сады Кремля, парк Букингемского дворца, сквер у здания Конгресса США.

Поликлиника здесь - тоже с историей. Здание в духе сталинского ампира построили накануне войны. Недавно его отремонтировали по новому московскому стандарту, сохранив исторический фасад. В кабинетах - современное оборудование, в том числе в отделении физиотерапии, которое есть не во всех поликлиниках