Тысячи москвичей сели на велосипеды и проехали по Садовому кольцу

Садовое кольцо в Москве сегодня было отдано любителям двухколёсного транспорта. В столице прошёл традиционный велофестиваль. Проехать по центру в отличной компании решили тысячи горожан.

Солнце, лёгкий ветер и почти летнее настроение — весна явно на стороне велосипедистов. Весенний велофестиваль, уже полюбившийся москвичам, стартовал с проспекта Академика Сахарова. Тысячи участников: велосипеды всех мастей - от раритетных до ультрасовременных. В одном потоке ехали несколько поколений.

Никакого деления на профессионалов и любителей - ни по типу велосипеда, ни по подготовке. В велопробеге по Садовому кольцу участвовали все желающие. Многие здесь уже далеко не новички. Приезжают целыми семьями - от мала до велика. Кто-то уже на собственном велосипеде, а кто-то пока как пассажир. И, как признаются участники, эмоции каждый раз за гранью. Их хватает надолго.

До начала фестиваля, с утра, здесь же на Садовом кольце, уже прошла большая велогонка. Профессиональные спортсмены соревновались на время. Самая большая дистанция - 100 километров. А средняя скорость - выше 35 километров в час.