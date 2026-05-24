Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства. Президент встретился с предстоятелем РПЦ в День славянской письменности и культуры. В этот день вспоминают святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, они создали славянскую азбуку в IX веке.

Общаясь с патриархом, Путин отметил, что равноапостольный Кирилл был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но и большим философом. Он был человек очень глубокий, образованный, сказал президент и отметил, что России нужны опыт строительства межцерковных отношений, который есть у патриарха, сообщает РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет Русскую православную церковь с 2009 года.