Журналист итальянской газеты La Stampa Джованни Пигни назвал ужасными последствия атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, сообщает ТАСС.

Ирландский журналист Боуз назвал украинский удар по мирным гражданам терроризмом, военных объектов на месте он не увидел. По его словам, западным журналистам преподнесли атаку ВСУ на общежитие как несчастный случай.

Шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф поблагодарил российскую сторону за возможность увидеть правду на месте трагедии в Старобельске.

Сегодня группа иностранных журналистов побывала в Старобельске. Там же прошли первые похороны погибших подростков. Девушек решили похоронить в подвенечных платьях.

Сопровождавшая иностранных представителей СМИ недавно назначенный омбудсмен Яна Лантратова назвала атаку на колледж в Старобельске и реакцию Запада на трагедию абсолютным лицемерием. Украинские власти убивают жителей Донбасса, при этом называя их своими, отметила Лантратова.

Ночью 22 мая ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. В первые часы после трагедии сообщалось о шести погибших и 39 пострадавших. В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера после трагедии в Старобельске. Сейчас известно, что погиб 21 человек.

Владимир Путин заявил, что дал поручение Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ. В ночь на 24 мая российская армия нанесла такой удар, поразив важные военные объекты на Украине.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, заявило, что все причастные к удару будут установлены и понесут суровое наказание.