Груды металла: в Подмосковье на скорости столкнулись 13 машин

Один человек погиб в аварии с участием 13 автомобилей в Подмосковье. ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе.

Грузовой автомобиль с полуприцепом выехал на встречную полосу и собрал более десятка машин. Шесть человек получили травмы.

На месте происшествия работают несколько бригад спасателей. На видео, появившемся в соцсетях, сняты перевернувшиеся и сильно искорёженные машины. Некоторые из них превратились в груды металла.

Установление обстоятельств ДТП взяла на контроль Пушкинская городская прокуратура, сообщает АГН "Москва".